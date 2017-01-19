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Главная страница → Раздел: В миреВ России завели уголовное дело из-за того, что ребёнок перепутал день с ночью
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В России завели уголовное дело из-за того, что ребёнок перепутал день с ночью


В России завели уголовное дело из-за того, что ребёнок перепутал день с ночью
Фото: AmericaRU.com
В российском городе Екатеринбурге 7-летняя школьница, перепутав время суток, отправилась в школу среди ночи. Инцидентом заинтересовался Следственный комитет, в отношении родителей было заведено уголовное дело. Об этом сообщило управление СК по Свердловской области.

«18 января 2017 года на протяжении нескольких часов семилетняя девочка находилась одна на улице, без присмотра со стороны взрослых. Она была замечена у дома по улице Черноярской в Екатеринбурге одним гражданином, который с целью оказания помощи девочке вызвал сотрудников полиции. Стражи порядка доставили ее в отдел полиции», - рассказали следователи, подчеркнув, что «девочка, находившаяся зимней ночью на улице в течение длительного времени одна, объективно подвергалась опасности и могла пострадать как от лиц, склонных к правонарушениям, так и от бродячих животных, а также от неблагоприятных для детского организма погодных условий».

В отношении родителей девочки было заведено уголовное дело по ст.125 УК РФ (оставление в опасности), предусматривающая, среди прочего, тюремное заключение до 1 года.

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