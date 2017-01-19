В России завели уголовное дело из-за того, что ребёнок перепутал день с ночью

Фото: AmericaRU.com
«18 января 2017 года на протяжении нескольких часов семилетняя девочка находилась одна на улице, без присмотра со стороны взрослых. Она была замечена у дома по улице Черноярской в Екатеринбурге одним гражданином, который с целью оказания помощи девочке вызвал сотрудников полиции. Стражи порядка доставили ее в отдел полиции», - рассказали следователи, подчеркнув, что «девочка, находившаяся зимней ночью на улице в течение длительного времени одна, объективно подвергалась опасности и могла пострадать как от лиц, склонных к правонарушениям, так и от бродячих животных, а также от неблагоприятных для детского организма погодных условий».
В отношении родителей девочки было заведено уголовное дело по ст.125 УК РФ (оставление в опасности), предусматривающая, среди прочего, тюремное заключение до 1 года.
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