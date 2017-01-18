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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеКогда действительно стоит оставлять детей дома и не пускать в школу?
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Когда действительно стоит оставлять детей дома и не пускать в школу?


Когда действительно стоит оставлять детей дома и не пускать в школу?
Фото: AmericaRU.com
В национальном опросе, опубликованном детской больницей имени Мотта университета Мичигана в Энн-Арбор, выяснилось, что 75% родителей хотя бы раз в год не пускают ребенка в школу из-за болезни. Исследование также показало, что родители часто необоснованно оставляют детей дома.

Зачастую американские родители оценивают состояние ребенка по внешнему виду. У некоторых дома даже нет термометра. Поэтому оценить реальное состояние ребенка сложно, особенно если причина в недомогании – психологическая.

Доктор Дэн МакГи (Dan McGee), один из авторов исследования, считает, что каждый ребенок испытывает в школе стресс, и родителям важно знать, когда действительно стоит оставить его дома на больничном. В обязательном порядке нужно не пускать детей в школу, если у них температура около 38 градусов Цельсия, насморк, кашель, рвота или понос.

В национальном опросе только 80% американских родителей не пустили ребенка в школу с диареей, 58% - с рвотой, 49% - с незначительной температурой. «Иногда дети лежат, как безвольные тряпки, при температуре около 37, при этом могут бегать по дому и бить своего брата при 38,5. Важно знать, что температура выше 38 градусов – обязательное основание для больничного», - отметил доктор МакГи.
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