Когда действительно стоит оставлять детей дома и не пускать в школу?

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Зачастую американские родители оценивают состояние ребенка по внешнему виду. У некоторых дома даже нет термометра. Поэтому оценить реальное состояние ребенка сложно, особенно если причина в недомогании – психологическая.
Доктор Дэн МакГи (Dan McGee), один из авторов исследования, считает, что каждый ребенок испытывает в школе стресс, и родителям важно знать, когда действительно стоит оставить его дома на больничном. В обязательном порядке нужно не пускать детей в школу, если у них температура около 38 градусов Цельсия, насморк, кашель, рвота или понос.
В национальном опросе только 80% американских родителей не пустили ребенка в школу с диареей, 58% - с рвотой, 49% - с незначительной температурой. «Иногда дети лежат, как безвольные тряпки, при температуре около 37, при этом могут бегать по дому и бить своего брата при 38,5. Важно знать, что температура выше 38 градусов – обязательное основание для больничного», - отметил доктор МакГи.
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