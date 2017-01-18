Когда действительно стоит оставлять детей дома и не пускать в школу?

18 января 2017 года, 20:55

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/108501

В национальном опросе, опубликованном детской больницей имени Мотта университета Мичигана в Энн-Арбор, выяснилось, что 75% родителей хотя бы раз в год не пускают ребенка в школу из-за болезни. Исследование также показало, что родители часто необоснованно оставляют детей дома.Зачастую американские родители оценивают состояние ребенка по внешнему виду. У некоторых дома даже нет термометра. Поэтому оценить реальное состояние ребенка сложно, особенно если причина в недомогании – психологическая.Доктор Дэн МакГи (Dan McGee), один из авторов исследования, считает, что каждый ребенок испытывает в школе стресс, и родителям важно знать, когда действительно стоит оставить его дома на больничном. В обязательном порядке нужно не пускать детей в школу, если у них температура около 38 градусов Цельсия, насморк, кашель, рвота или понос.В национальном опросе только 80% американских родителей не пустили ребенка в школу с диареей, 58% - с рвотой, 49% - с незначительной температурой. «Иногда дети лежат, как безвольные тряпки, при температуре около 37, при этом могут бегать по дому и бить своего брата при 38,5. Важно знать, что температура выше 38 градусов – обязательное основание для больничного», - отметил доктор МакГи.