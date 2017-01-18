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Главная страница → Раздел: ПрогрессПервые люди прибыли в Северную Америку 24 тысячи лет назад
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Первые люди прибыли в Северную Америку 24 тысячи лет назад


Первые люди прибыли в Северную Америку 24 тысячи лет назад
Фото: AmericaRU.com
Новые данные археологи свидетельствуют о том, что первые люди пришли на североамериканский континент 24 тысячи лет назад. Скорее всего, они прибыли с территории современной России, пересекли Берингов пролив по отмели, которая существовала в то время.

Это произошло вскоре после окончания последнего ледникового периода на планете. Ранее считалось, что первые люди попали в Америку около 10 тысяч лет назад, однако оказалось, что это случилось гораздо раньше. Недавно археологи Канады и США обнаружили в пещерах Блюфиш на Юконе древние кости животных. Это привело их к заключению, что там существовало человеческое поселение.

По результатам генетических, радиоуглеродных и других научных исследований выяснилось, что дата прибытия людей в Северную Америку – 24 тысяч лет назад. После того, как они прошли по отмели в проливе, оказались изолированы от всего остального мира.
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