Первые люди прибыли в Северную Америку 24 тысячи лет назад

Фото: AmericaRU.com
Это произошло вскоре после окончания последнего ледникового периода на планете. Ранее считалось, что первые люди попали в Америку около 10 тысяч лет назад, однако оказалось, что это случилось гораздо раньше. Недавно археологи Канады и США обнаружили в пещерах Блюфиш на Юконе древние кости животных. Это привело их к заключению, что там существовало человеческое поселение.
По результатам генетических, радиоуглеродных и других научных исследований выяснилось, что дата прибытия людей в Северную Америку – 24 тысяч лет назад. После того, как они прошли по отмели в проливе, оказались изолированы от всего остального мира.
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