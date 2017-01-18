Первые люди прибыли в Северную Америку 24 тысячи лет назад

18 января 2017 года, 20:30

Фото: AmericaRU.com

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Новые данные археологи свидетельствуют о том, что первые люди пришли на североамериканский континент 24 тысячи лет назад. Скорее всего, они прибыли с территории современной России, пересекли Берингов пролив по отмели, которая существовала в то время.Это произошло вскоре после окончания последнего ледникового периода на планете. Ранее считалось, что первые люди попали в Америку около 10 тысяч лет назад, однако оказалось, что это случилось гораздо раньше. Недавно археологи Канады и США обнаружили в пещерах Блюфиш на Юконе древние кости животных. Это привело их к заключению, что там существовало человеческое поселение.По результатам генетических, радиоуглеродных и других научных исследований выяснилось, что дата прибытия людей в Северную Америку – 24 тысяч лет назад. После того, как они прошли по отмели в проливе, оказались изолированы от всего остального мира.