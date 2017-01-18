Во время акции протеста возле отеля Трампа обгорел человек

Фото: AmericaRU.com
Во вторник вечером во время протеста активистов возле Trump International Hotel вспыхнул пожар. В результате мужчина получил ожоги по всему телу. Пока неясно, поджог ли американец себя сам или произошел несчастный случай. Некоторые активисты считают, что мужчина все же пытался навредить себе, тем самым выражая свое недовольство.
Во вторник протестующие заблокировали движение в час пик в центре американской столицы прежде, чем устроил митинг возле отеля Трампа, расположенном в старом здании на Пенсильвания-авеню между Капитолием и Белым домом. Ожидается, что во время инаугурации Трампа Вашингтон заполнял десятки тысяч протестующих. По меньшей мере, 26 групп просят разрешение на митинг в этот день.
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