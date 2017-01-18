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Во сколько обходится курение американцу за всю жизнь?


Во сколько обходится курение американцу за всю жизнь?
Фото: AmericaRU.com
Расходы на курение для американцев – ужасающие. Особенно если рассчитать общую стоимость сигарет за всю жизнь. Финансовая компания Wallet Hub рассчитала, во сколько обходится курение жителям разных штатов в течение их жизни.

Оказалось, что за год курильщик может потратить на сигареты порядка 30-40 тысяч долларов. За жизнь эта сумма составляет больше 2 миллионов, если человек начал курить в 18 лет и умер в 69. Это средний возраст американских курильщиков.
Эти расходы включают не только стоимость самих сигарет, но и дополнительные расходы на здравоохранение, связанные с заболеваниями от курения.

Меньше всего курение обходится жителям Кентукки - 22,2 тысячи в год и 1,136 миллиона за жизнь. Дороже всего – жителям Нью-Йорка (44,5 тысячи в год и 2,3 миллиона за жизнь).
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