Во сколько обходится курение американцу за всю жизнь?

Фото: AmericaRU.com
Оказалось, что за год курильщик может потратить на сигареты порядка 30-40 тысяч долларов. За жизнь эта сумма составляет больше 2 миллионов, если человек начал курить в 18 лет и умер в 69. Это средний возраст американских курильщиков.
Эти расходы включают не только стоимость самих сигарет, но и дополнительные расходы на здравоохранение, связанные с заболеваниями от курения.
Меньше всего курение обходится жителям Кентукки - 22,2 тысячи в год и 1,136 миллиона за жизнь. Дороже всего – жителям Нью-Йорка (44,5 тысячи в год и 2,3 миллиона за жизнь).
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