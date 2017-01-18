Новый вид моли назван в честь Дональда Трампа

18 января 2017 года, 18:45

Фото: AmericaRU.com

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Вновь обнаруженный вид моли с размахом крыльев менее 1 см назван в честь нового Президента США Дональда Трампа (Donald Trump).Голова моли, покрытая белыми и желтыми чешуйками, напоминает знаменитую прическу Трампа. По этой причине вид получил названием Neopalpa donaldtrumpi, заявил эволюционный биолог из Канады Вазрик Назари (Vazrick Nazari).Среда обитания моли простирается от Южной Калифорнии до Мексики. Стена, которую Трамп предложил построить вдоль границы между двумя странами, разделяет ареал обитания насекомого. Назари открыли новый вид при рассмотрении образцов моли из музея энтомологии Бохарта в Калифорнии. Он занимался исследованием североамериканского семейства моли Gelechiidae (выемчатокрылые моли).В роду Neopalpa семейство включает в себя более 4830 описанных видов. Еще несколько тысяч видов известны, но не изучены.