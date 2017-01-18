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Главная страница → Раздел: ПрогрессРазлом ледника в Антарктиде стал причиной временной эвакуации научной станции
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Разлом ледника в Антарктиде стал причиной временной эвакуации научной станции


Разлом ледника в Антарктиде стал причиной временной эвакуации научной станции
Фото: AmericaRU.com
Чиновники Британской антарктической службы решили закрыть исследовательскую станцию Halley VI на зиму после того, как была обнаружена новая трещина ледника всего в нескольких километрах от удаленного форпоста.

Небольшая станция Halley VI находится всего в 23 км от огромной трещины в льдах Антарктиды, которая появилась в 2012 году. В конце прошлого года от нее отошла еще одна – в 17 км к северу от станции. Шельфовый ледник Бранта толщиной 150м, на котором основана станция, показывает признаки неминуемого разрушения. От ледника в восточной части Антарктиды постоянно откалываются большие айсберги, а в последнее время весь покров стал неустойчивым.

В период, пока персонал станции будет отсутствовать, оборудование продолжит собирать научные данные. Когда именно ледник Brunt Ice Shelf разрушится, неизвестно. Ученые рассчитывают, что до конца завершения текущего проекта, до марта этого года, станция останется невредимой. Кроме того, в будущем станцию планируют утеплить и заселить сюда команду ученых следующей зимой.
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