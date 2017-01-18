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Миндальное молоко вредит американским молочным фермам


Миндальное молоко вредит американским молочным фермам
Фото: AmericaRU.com
Американские фермеры требуют принятия закона, который обяжет производителей все «немолочные» продукты не маркировать как «молоко».

Сенатор Висконсина Тэмми Болдуин (Tammy Baldwin), которая предложила принять такой законопроект 12 января, заявила, что использование слов «молоко», «йогурт», «сыр» для обозначения продуктов на растительной основе является вредным. Она предлагает Департаменту по контролю над продуктами и лекарствами ввести новые требования для растительных видов молока.

«Имитация молока из сои и миндаля мешает работе настоящих молочных ферм. Люди получают выгоду от использования названия, которому продукты не соответствуют», - отмечает сенатор.

Производители молока для веганов не согласны с принятием такого закона. Они считают, что термин «молоко» является ключевым для понимания потребителей о сути продукта и его использовании. «Если компания делает продукт, который на вкус подобен йогурту, но сделан из миндаля, почему его нельзя называться так?» - отмечает Мишель Саймон, исполнительный директор Plant Based Foods Association.

В декабре прошлого года группа законодателей штата Висконсин направили письмо в FDA, призывая агентство «принять соответствующие меры против маркировки растительных видов молока».
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