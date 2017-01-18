По Крыму прокатилась волна увольнений, - Тымчук

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«Из-за дефицита бюджетных средств на предприятиях временно оккупированного Крыма в конце декабря 2016-начале января 2017 годов проведено сокращение порядка 3 000 сотрудников различных учреждений», - рассказал координатор ИС, отметив, что такая ситуация вызвала возмущение у жителей полуострова.
Со слов Тымчука, россияне сократили 535 сотрудников Керченского государственного морского технологического университета, 254 сотрудника Керченского морского торгового порта, 127 сотрудников «Крымэнерго», 125 сотрудников «Крымпочты», 120 сотрудников Крымской республиканской клинической больницы им.Семашко в Симферополе, а также 14 работников симферопольского «Центра медико-специальной экспертизы».
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