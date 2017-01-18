Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 10:34 am | Чикаго 9:34 am | Сан-Франциско 7:34 am
Главная страница → Раздел: УкраинаПо Крыму прокатилась волна увольнений, - Тымчук
Украина
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

По Крыму прокатилась волна увольнений, - Тымчук


По Крыму прокатилась волна увольнений, - Тымчук
Фото: AmericaRU.com
В аннексированном Крыму на предприятиях, захваченных российскими властями, прокатилась волна увольнений. Об этом сообщил координатор группы Информационное Сопротивление Дмитрий Тымчук.

«Из-за дефицита бюджетных средств на предприятиях временно оккупированного Крыма в конце декабря 2016-начале января 2017 годов проведено сокращение порядка 3 000 сотрудников различных учреждений», - рассказал координатор ИС, отметив, что такая ситуация вызвала возмущение у жителей полуострова.

Со слов Тымчука, россияне сократили 535 сотрудников Керченского государственного морского технологического университета, 254 сотрудника Керченского морского торгового порта, 127 сотрудников «Крымэнерго», 125 сотрудников «Крымпочты», 120 сотрудников Крымской республиканской клинической больницы им.Семашко в Симферополе, а также 14 работников симферопольского «Центра медико-специальной экспертизы».
Читайте также последние новости раздела "Украина":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/108487
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - продам
квартира в современном доме с видом на водный канал квартира в современном доме с видом на водный канал
Раздел: Квартиры - продам
310 000$ 95кв/м 310 000$ 95кв/м
Раздел: Услуги
Переводы! Качественно,быстро и дешево! Переводы! Качественно,быстро и дешево!
Раздел: Квартиры - продам
продается квартира с прекрасным видом продается квартира с прекрасным видом
Раздел: Квартиры - продам
Low Maintenance 1br Condo Park Slope Low Maintenance 1br Condo Park Slope
Раздел: Требуются
Администратор на reception в отель Администратор на reception в отель
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus