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Главная страница → Раздел: ПолитикаСекретная служба США выплатит 24 миллиона долларов агентам-афроамериканцам
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Секретная служба США выплатит 24 миллиона долларов агентам-афроамериканцам


Секретная служба США выплатит 24 миллиона долларов агентам-афроамериканцам
Фото: AmericaRU.com
Секретная служба, которой поручено защищать Президента США, заплатит 24 миллиона долларов сотне темнокожих агентов по делу о расовой дискриминации. Агенты заявляют, что в течение многих лет их начальство поддерживало расизм.

Прецедентом для дела стал случай 20-летней давности, однако в целом агенты-афроамериканцы считают условия на службе откровенно дискриминационными. Чтобы не доводить дело до суда, секретная служба согласилась выплатить компенсации темнокожим сотрудникам. «Я рад, что мы можем, наконец, положить конец этой истории», - заявил секретарь службы Джех Джонсон (Jeh Johnson).

Участники дела получат различные суммы компенсации, некоторые выплаты составят порядка 300 тысяч долларов.
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