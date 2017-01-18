Секретная служба США выплатит 24 миллиона долларов агентам-афроамериканцам

Фото: AmericaRU.com
Прецедентом для дела стал случай 20-летней давности, однако в целом агенты-афроамериканцы считают условия на службе откровенно дискриминационными. Чтобы не доводить дело до суда, секретная служба согласилась выплатить компенсации темнокожим сотрудникам. «Я рад, что мы можем, наконец, положить конец этой истории», - заявил секретарь службы Джех Джонсон (Jeh Johnson).
Участники дела получат различные суммы компенсации, некоторые выплаты составят порядка 300 тысяч долларов.
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