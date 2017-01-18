В новом сериале о зомби Дрю Бэрримор ест людей

18 января 2017 года, 16:35

Фото: AmericaRU.com

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В сети появился трейлер нового фильма о зомби «Диета Санта-Клариты», в котором знаменитая голливудская актриса Дрю Бэрримор (Drew Barrymore) ест людей.Одним зомби-шоу в Америке станет больше. Правда, создатели обещают, что «Диета Санта-Клариты» не будет похож на обычный сериал о зомби. Как минимум потому, что зомби здесь будут называть нежитью. В частности, Дрю Бэрримор играет одну из представительниц нежити, ее героиня активно питается людьми. У нее вместо крови – черная жидкость, она обладает огромной силой и спит лишь два часа.По сюжету, пара риэлторов из Санта-Клариты однажды умирает и возрождается в виде зомби. Первая серия шоу выйдет в эфир телеканала Netflix 3 февраля.