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Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесВ новом сериале о зомби Дрю Бэрримор ест людей
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В новом сериале о зомби Дрю Бэрримор ест людей


В новом сериале о зомби Дрю Бэрримор ест людей
Фото: AmericaRU.com
В сети появился трейлер нового фильма о зомби «Диета Санта-Клариты», в котором знаменитая голливудская актриса Дрю Бэрримор (Drew Barrymore) ест людей.

Одним зомби-шоу в Америке станет больше. Правда, создатели обещают, что «Диета Санта-Клариты» не будет похож на обычный сериал о зомби. Как минимум потому, что зомби здесь будут называть нежитью. В частности, Дрю Бэрримор играет одну из представительниц нежити, ее героиня активно питается людьми. У нее вместо крови – черная жидкость, она обладает огромной силой и спит лишь два часа.

По сюжету, пара риэлторов из Санта-Клариты однажды умирает и возрождается в виде зомби. Первая серия шоу выйдет в эфир телеканала Netflix 3 февраля.
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