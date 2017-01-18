Джордж Буш-старший госпитализирован

18 января 2017 года, 16:05

Фото: AmericaRU.com

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Бывший Президент Джордж Буш-старший (George H.W. Bush) был госпитализирован, сообщает Houston Chronicle.Представитель бывшего главы Америки Жан Беккер заявил, что Буша-старшего доставили в методистскую больницу Хьюстона, его состояние обозначено как стабильное.Буш-старший, бывший Президент Соединенных Штатов с 1988 по 1992 год, не собирался на инаугурацию Дональда Трампа, поскольку продолжительное время испытывает проблемы со здоровьем. В прошлом году 92-летний политик уже был госпитализирован, и его состояние улучшилось.Несколько лет назад Буш-старший заявил, что страдает от одной из форм болезни Паркинсона. Сейчас он не может самостоятельно ходить. В июле 2015 года он упал в своем доме в Кеннебанкпорте, штат Мэн, и сломал два позвонка на шее. Травма не имела неврологических последствий, проблемы с ходьбой связаны с возрастом бывшего Президента.