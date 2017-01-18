Барак Обама уменьшил срок для Челси Мэннинг за утечку секретных данных

Фото: AmericaRU.com
Барак Обама подписал решение об освобождении бывшей рядовой армии США Чэлси Мэннинг (которая ранее была рядовым Брэдли Мэннингом), виновной в утечке засекреченной информации. Он отметил, что Чели Мэннинг «достаточно отслужила». Мэннинг выйдет на свободу в мае.
Также действующий Президент США объявил полное прощение генералу морской пехоты в отставке Джеймсу Картрайту, бывшему вице-председателю Объединенного комитета начальников штабов, который признал себя виновным в даче ложных показаний для ФБР в расследовании утечки секретной информации. Эта утечка касалась кибератаки на данные о ядерной программе Ирана.
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