Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 7:34 am | Чикаго 6:34 am | Сан-Франциско 4:34 am
Главная страница → Раздел: ПолитикаБарак Обама уменьшил срок для Челси Мэннинг за утечку секретных данных
Политика
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Барак Обама уменьшил срок для Челси Мэннинг за утечку секретных данных


Барак Обама уменьшил срок для Челси Мэннинг за утечку секретных данных
Фото: AmericaRU.com
Президент США Барак Обама (Barack Obama) смягчил наказание для Челси Мэннинг (Chelsea Manning), которая в 2013 году была осуждена за утечку секретных дипломатических и военных документов для WikiLeaks. Первоначально она была осуждена на 35 лет тюрьмы.

Барак Обама подписал решение об освобождении бывшей рядовой армии США Чэлси Мэннинг (которая ранее была рядовым Брэдли Мэннингом), виновной в утечке засекреченной информации. Он отметил, что Чели Мэннинг «достаточно отслужила». Мэннинг выйдет на свободу в мае.

Также действующий Президент США объявил полное прощение генералу морской пехоты в отставке Джеймсу Картрайту, бывшему вице-председателю Объединенного комитета начальников штабов, который признал себя виновным в даче ложных показаний для ФБР в расследовании утечки секретной информации. Эта утечка касалась кибератаки на данные о ядерной программе Ирана.
Читайте также последние новости раздела "Политика":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/108479
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс Бич, 17150 N BAY ROAD # 2221 Квартира в Санни Айлс Бич, 17150 N BAY ROAD # 2221
Раздел: Требуются
Работа по установке кабельного ТВ Работа по установке кабельного ТВ
Раздел: Квартиры - продам
продается квартира с лучшими видами в здании продается квартира с лучшими видами в здании
Раздел: Туризм и отдых
Аренда авто. Самые низкие цены в Майами! Аренда авто. Самые низкие цены в Майами!
Раздел: Ищу работу
Ищу работу в Нью-Йорке, ( перспективный трейдер ). Ищу работу в Нью-Йорке, ( перспективный трейдер ).
Раздел: Квартиры - продам
квартира в Санни Айлс Бич квартира в Санни Айлс Бич
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus