В Украине родился первый ребёнок, имеющий ДНК троих родителей

Фото: AmericaRU.com
Суть сложного метода состоит в замене ядра яйцеклетки матери на донорскую. «Для этого в лаборатории сначала оплодотворяют сперматозоидами отца две яйцеклетки: матери и донора. Затем из оплодотворенной материнской яйцеклетки получают ядро, в котором и содержится основная генетическая информация от обоих родителей. Это ядро вживляют в яйцеклетку донора, заменяя им оригинальное», - рассказали журналисты.
Отмечается, что ребёнок получил весьма незначительный набор генов от донора – всего 37. Для сравнения – от родителей он получил около 25 тысяч. Тем не менее, новорождённый стал первым украинцем, унаследовавшим ДНК от троих родителей.
Стоит отметить, что в большинстве стран мира (кроме Великобритании) данная технология запрещена, так как она недостаточно изучена.
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