Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 6:04 am | Чикаго 5:04 am | Сан-Франциско 3:04 am
Главная страница → Раздел: УкраинаВ Украине родился первый ребёнок, имеющий ДНК троих родителей
Украина
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

В Украине родился первый ребёнок, имеющий ДНК троих родителей


В Украине родился первый ребёнок, имеющий ДНК троих родителей
Фото: AmericaRU.com
34-летняя украинка, страдающая бесплодием, родила ребёнка благодаря спорной процедуре пронуклеарного переноса. Младенец получил ДНК от троих человек: родителей и донора. Об этом сообщило издание «Украинская правда».

Суть сложного метода состоит в замене ядра яйцеклетки матери на донорскую. «Для этого в лаборатории сначала оплодотворяют сперматозоидами отца две яйцеклетки: матери и донора. Затем из оплодотворенной материнской яйцеклетки получают ядро, в котором и содержится основная генетическая информация от обоих родителей. Это ядро вживляют в яйцеклетку донора, заменяя им оригинальное», - рассказали журналисты.

Отмечается, что ребёнок получил весьма незначительный набор генов от донора – всего 37. Для сравнения – от родителей он получил около 25 тысяч. Тем не менее, новорождённый стал первым украинцем, унаследовавшим ДНК от троих родителей.

Стоит отметить, что в большинстве стран мира (кроме Великобритании) данная технология запрещена, так как она недостаточно изучена.
Читайте также последние новости раздела "Украина":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/108477
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс Бич, 19370 COLLINS AV # 723 Квартира в Санни Айлс Бич, 19370 COLLINS AV # 723
Раздел: Услуги
Личный водитель, трансфер Личный водитель, трансфер
Раздел: Требуются
США, штат Мичиган трудоустройство США, штат Мичиган трудоустройство
Раздел: Квартиры - продам
квартира в Санни Айлс Бич квартира в Санни Айлс Бич
Раздел: Туризм и отдых
Аренда яхт в Майами Аренда яхт в Майами
Раздел: Медицина
Русская аптека онлайн в Америке Русская аптека онлайн в Америке
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus