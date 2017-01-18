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Главная страница → Раздел: УкраинаРоссия предоставила гражданство 10 экс-силовикам Украины, расстреливавшим Майдан
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Россия предоставила гражданство 10 экс-силовикам Украины, расстреливавшим Майдан


Россия предоставила гражданство 10 экс-силовикам Украины, расстреливавшим Майдан
Фото: AmericaRU.com / tsn.ua
Российское гражданство получили как минимум 10 бывших сотрудников силового подразделения «Беркут», которые весной 2014 года расстреливали активистов в центре Киева. Об этом сообщил прокурор департамента спецопераций Генпрокуратуры Украины Роман Псюк, передает «Укринформ».

«Мы направили в Россию запросы на задержание и экстрадицию всех "беркутовцев". С ноября прошлого года мы получили подтверждение того, что десять человек получили гражданство, а двое - получили статус беженцев. Ответы на остальные запросы мы еще ждем», - рассказал прокурор, уточнив, что всего они направили россиянам 21 запрос.

Со слов Псюка, все сотрудники спецподразделения «Беркут», которые расстреливали Майдан, а сейчас скрываются в России, будут заочно осуждены украинским судом.

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