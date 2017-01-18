Украинские силовики разрабатывают стратегию деоккупации Донбасса и Крыма, - Аваков

Фото: AmericaRU.com / mvs.gov.ua
«Деоккупация Донбасса, а в дальнейшем и Крыма… это большая и сложная задача, которая ожидает Украину в ближайшее время, и государство должно рассчитывать на готовность к решительным действиям и волю всех, кто должен обеспечить этой процесс… Итак, когда мы выйдем на международно-признанную государственную границу, одной из главных и сверхсрочных задач для страны станет процесс взятия под жесткий контроль и обеспечения функционирования соответствующих участков границы», - рассказал министр, отметив, что это должно будет занять около 2 недель.
«Вслед за этим Нацгвардия и Нацполиция, вместе с коллегами из СБУ, подразделения Госслужбы ЧМ и Госмиграции должны быть готовы провести свои необходимые процедуры по обеспечению безопасности украинских граждан и восстановления нормального функционирования государственных учреждений на освобожденных территориях», - поделился Аваков планами.
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