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Главная страница → Раздел: УкраинаУкраинские силовики разрабатывают стратегию деоккупации Донбасса и Крыма, - Аваков
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Украинские силовики разрабатывают стратегию деоккупации Донбасса и Крыма, - Аваков


Украинские силовики разрабатывают стратегию деоккупации Донбасса и Крыма, - Аваков
Фото: AmericaRU.com / mvs.gov.ua
Украинские силовики разрабатывают стратегию по деоккупации подконтрольных России украинских территорий. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

«Деоккупация Донбасса, а в дальнейшем и Крыма… это большая и сложная задача, которая ожидает Украину в ближайшее время, и государство должно рассчитывать на готовность к решительным действиям и волю всех, кто должен обеспечить этой процесс… Итак, когда мы выйдем на международно-признанную государственную границу, одной из главных и сверхсрочных задач для страны станет процесс взятия под жесткий контроль и обеспечения функционирования соответствующих участков границы», - рассказал министр, отметив, что это должно будет занять около 2 недель.

«Вслед за этим Нацгвардия и Нацполиция, вместе с коллегами из СБУ, подразделения Госслужбы ЧМ и Госмиграции должны быть готовы провести свои необходимые процедуры по обеспечению безопасности украинских граждан и восстановления нормального функционирования государственных учреждений на освобожденных территориях», - поделился Аваков планами.

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