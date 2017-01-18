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Главная страница → Раздел: В миреВ Красноярске из морга исчез труп 88-летней старушки
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В Красноярске из морга исчез труп 88-летней старушки


В Красноярске из морга исчез труп 88-летней старушки
Фото: AmericaRU.com
Полиция российского города Красноярска разыскивает труп 88-летней женщины, при загадочных обстоятельствах исчезнувший из морозильной камеры местного морга. Об этом сообщило областное управление СК России.

Силовики взялись за это дело после того, как в ряде местных СМИ «появилась информация о том, что сотрудники отдела экспертизы трупов ККБСМЭ отказываются выдавать родственникам тело 88-летней женщины, поясняя, что оно пропало при невыясненных обстоятельствах».

Следователи выяснили, что тело старушки поступило в морг ещё 7 декабря для проведения судебно-медицинской экспертизы. Его транспортировали в холодильную камеру. После этого труп бесследно исчез.

По данному факту СК возбудил уголовное дело по ст.293 УК РФ (халатность). «В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, а также лица, причастные к его совершению. Производится допрос сотрудников морга с использованием полиграфа», - рассказали силовики, отметив, что отрабатывают две главные версии случившегося: случайное захоронение и умышленное похищение.
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