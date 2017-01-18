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Главная страница → Раздел: УкраинаРоссийского неонациста, воевавшего за ЛНР, депортировали из Норвегии
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Российского неонациста, воевавшего за "ЛНР", депортировали из Норвегии


Российского неонациста, воевавшего за ЛНР, депортировали из Норвегии
Фото: AmericaRU.com / Скриншот видео
Власти Норвегии депортировали 29-летнего гражданина РФ Яна Петровского, участвовавшего в боях на Донбассе на стороне боевиков. Об этом сообщило издание Meduza.

Неонацист был задержан норвежской полицией в октябре прошлого года. «Он ожесточенно сопротивлялся, но полицейских было больше, и они увезли россиянина, прожившего в Норвегии последние 12 лет, в участок. Уже там Петровскому сообщили, что у него есть пять дней, чтобы собрать вещи и покинуть страну: правительство решило его депортировать», - рассказали журналисты, отметив, что россиянина посчитали угрозой национальной безопасности Норвегии из-за его ультраправых взглядов и участия в конфликте на Донбассе в качестве наёмника.

Отметим, что на оккупированный Донбасс Петровский попал весной 2014 года. С его же слов, приехал он туда на российском «гумконвое». Неонацист воевал против украинских войск в группировке «Русич». Однако пробыл он на Донбассе не слишком долго, уже летом 2015 года россиянин, недовольный «политическими играми» главарей «республик» Донбасса, вернулся в Норвегию.

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