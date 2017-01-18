Сепаратистам Донбасса предоставили ряд привилегий в Крыму, - ИС

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«В Крыму оккупационными властями предоставлен ряд привилегий при устройстве на работу лицам, имеющим т.н. "паспорта граждан ДНР/ ЛНР"», - рассказал депутат.
По его данным, в частности, россияне отменили для сепаратистов ограничение в виде 60-дневного срока пребывания на аннексированном полуострове без регистрации, а также налогообложение их заработной платы.
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