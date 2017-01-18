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Главная страница → Раздел: УкраинаСепаратистам Донбасса предоставили ряд привилегий в Крыму, - ИС
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Сепаратистам Донбасса предоставили ряд привилегий в Крыму, - ИС


Сепаратистам Донбасса предоставили ряд привилегий в Крыму, - ИС
Фото: AmericaRU.com
Россияне активно оказывают поддержку сепаратистам с паспортами непризнанных «ДНР» и «ЛНР». Об этом сообщил координатор группы Информационное Сопротивление Дмитрий Тымчук.

«В Крыму оккупационными властями предоставлен ряд привилегий при устройстве на работу лицам, имеющим т.н. "паспорта граждан ДНР/ ЛНР"», - рассказал депутат.

По его данным, в частности, россияне отменили для сепаратистов ограничение в виде 60-дневного срока пребывания на аннексированном полуострове без регистрации, а также налогообложение их заработной платы.
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