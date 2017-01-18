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Главная страница → Раздел: ПолитикаЗаконодатели Техаса снова поднимают минимальный возраст для продажи сигарет
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Законодатели Техаса снова поднимают минимальный возраст для продажи сигарет


Законодатели Техаса снова поднимают минимальный возраст для продажи сигарет
Фото: AmericaRU.com
Законодатели штата Техаса одобрили законопроект, который поднимает минимальный для покупки сигарет возраст с 19 лет до 21 года. Сенатор Карлос Урести (Carlos Uresti) говорит, что это уже четвертая или пятая попытка принять закон.

В ходе предыдущей сессии мера была принята Сенатом штата, и теперь Урести надеется снова получить поддержку обеих партий. "С большинством голосов в Сенате штата нам удастся добиться принятия законопроекта", - сказал он. Если законопроект будет принят Сенатом штата, то Техас станет третьим штатом, после Калифорнии и Гавайи, который запрещает курить лицам, не достигшим 21 года.

Некоторые республиканцы раскритиковали законопроект, утверждая, что штат потеряет миллионы долларов в виде налоговых поступлений. Анализ прошлых усилий законодателей поднять минимальный возраст, с которого разрешается курить, показал, что в ближайшие пять лет Техас может потерять 100 миллионов долларов.
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