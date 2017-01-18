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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеСтимулирующий препарат помогает быстрее восстановиться после депрессии
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Стимулирующий препарат помогает быстрее восстановиться после депрессии


Стимулирующий препарат помогает быстрее восстановиться после депрессии
Фото: AmericaRU.com
Люди, восстанавливающиеся после депрессии, вынуждены справляться с проблемами с памятью, плохой концентрацией внимания и снижением когнитивных функций. Однако новое исследование показало, что выход есть: аналептик «Модафинил».

«Модафинил» является общим препаратом, который обычно назначают для лечения расстройств сна, таких как нарколепсия. Специалисты Кембриджского университета обнаружили, что препарат также значительно улучшает память и когнитивные функции. По словам ученых, при лечении депрессии и пациенты, и врачи сосредоточиваются на улучшении настроения, а производительность мозга в повседневной жизни часто уходит на второй план.

"Когнитивная дисфункция является неудовлетворенной потребностью в лечении депрессии. Семейным врачам или психиатрам часто приходится слышать жалобы пациентов, страдающих депрессией, на трудности с концентрацией внимания или память. Наше исследование показало, что «Модафинил» может быть реальным решением", - говорят они.
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