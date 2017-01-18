Пожарные спасли девочку, застрявшую в дымоходе

18 января 2017 года, 11:56

Фото: AmericaRU.com

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Сотрудники пожарной охраны Клируотера спасли 8-летнюю девочку, застрявшую в дымоходе. По имеющимся данным, ребенок пытался пролезть по дымоходу и застрял в нем, когда дома никого не было.Пожарные отреагировали на вызов около 6 часов вечера. Они совместно со спасателями и полицией разбили часть дымохода, чтобы достать девочку. "На это ушло около 30 минут. Очевидно, что это кропотливая работа. Команде необходимо было быть очень аккуратными и точно знать, где находится ребенок, чтобы по неосторожности не причинить ему вред", - сказал помощник начальника пожарной охраны Джон Кластерный (John Klinefelter). Мать девочки отказалась прокомментровать инцидент.Сотрудники скорой неотложной помощи, которых на всякий случай вызвали на место происшествия, заявили, что ребенок не пострадал, и у него не было каких-либо существенных травм. Сотрудники правоохранительных органов не выдвигали никаких обвинений.