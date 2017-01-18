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Главная страница → Раздел: События/СкандалыПожарные спасли девочку, застрявшую в дымоходе
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Пожарные спасли девочку, застрявшую в дымоходе


Пожарные спасли девочку, застрявшую в дымоходе
Фото: AmericaRU.com
Сотрудники пожарной охраны Клируотера спасли 8-летнюю девочку, застрявшую в дымоходе. По имеющимся данным, ребенок пытался пролезть по дымоходу и застрял в нем, когда дома никого не было.

Пожарные отреагировали на вызов около 6 часов вечера. Они совместно со спасателями и полицией разбили часть дымохода, чтобы достать девочку. "На это ушло около 30 минут. Очевидно, что это кропотливая работа. Команде необходимо было быть очень аккуратными и точно знать, где находится ребенок, чтобы по неосторожности не причинить ему вред", - сказал помощник начальника пожарной охраны Джон Кластерный (John Klinefelter). Мать девочки отказалась прокомментровать инцидент.

Сотрудники скорой неотложной помощи, которых на всякий случай вызвали на место происшествия, заявили, что ребенок не пострадал, и у него не было каких-либо существенных травм. Сотрудники правоохранительных органов не выдвигали никаких обвинений.
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