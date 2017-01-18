Многим взрослым по ошибке диагностируют астму

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Исследователи проанализировали данные 613 взрослых, которым в течение последних пяти лет диагностировали астму. Если участники принимали лекарства от заболевания, то ученые постепенно снижали дозировку, чтобы посмотреть, насколько хорошо работали легкие без лечения. Ученые обнаружили, что у 203 участников, или 33 процентов, астмы не было. Результаты исследования были опубликованы в журнале «JAMA». "Треть пациентов была в состоянии полностью отказаться от препаратов для лечения астмы и хорошо себя чувствовала в течение следующего года", - сказал ведущий автор исследования доктор Шон Аарон (Shawn Aaron) из Университета Оттавы.
Астму иногда трудно диагностировать, потому что не все пациенты испытывают одинаковые симптомы, такие как затрудненное дыхание, боль в груди, кашель и хрипы. Некоторые хронические больные астмой испытывают периоды ремиссии и рецидива.
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