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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеМногим взрослым по ошибке диагностируют астму
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Многим взрослым по ошибке диагностируют астму


Многим взрослым по ошибке диагностируют астму
Фото: AmericaRU.com
Новое исследование показало, что каждый третий взрослый с диагнозом астма на самом деле не страдает хроническим заболеванием легких.

Исследователи проанализировали данные 613 взрослых, которым в течение последних пяти лет диагностировали астму. Если участники принимали лекарства от заболевания, то ученые постепенно снижали дозировку, чтобы посмотреть, насколько хорошо работали легкие без лечения. Ученые обнаружили, что у 203 участников, или 33 процентов, астмы не было. Результаты исследования были опубликованы в журнале «JAMA». "Треть пациентов была в состоянии полностью отказаться от препаратов для лечения астмы и хорошо себя чувствовала в течение следующего года", - сказал ведущий автор исследования доктор Шон Аарон (Shawn Aaron) из Университета Оттавы.

Астму иногда трудно диагностировать, потому что не все пациенты испытывают одинаковые симптомы, такие как затрудненное дыхание, боль в груди, кашель и хрипы. Некоторые хронические больные астмой испытывают периоды ремиссии и рецидива.
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