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Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесРиз Уизерспун считает, что сейчас идеальное время для Блондинки в законе 3
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Риз Уизерспун считает, что сейчас идеальное время для «Блондинки в законе 3»


Риз Уизерспун считает, что сейчас идеальное время для Блондинки в законе 3
Фото: AmericaRU.com
Актриса Риз Уизерспун (Reese Witherspoon) полностью готова к третьей части комедии «Блондинка в законе». Недавно она призналась, что ведет переговоры о съемках в новой ленте, и ищет кого-то умного, кто предложит отличную идею. А теперь она заявила, что сейчас идеальное время вернуть ее героиню Элль Вудс на экраны.

"Я считаю, что сейчас для этого самое подходящее время. Это большая честь - быть женщиной в Америке. У нас есть много прав и свобод, которых нет у женщин в других странах ", - сказала Уизерспун. Обладательница премии Оскар добавила, что в фильме стоит сосредоточить внимание на положительных моментах, в которых нуждаются многие женщины.

В 2015 году Уизерспун выразила аналогичные чувства о продолжении фильма. "Я думаю, что стоит показать Верховный суд или управляющую офисом президента", - сказала она тогда.
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