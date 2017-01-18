Риз Уизерспун считает, что сейчас идеальное время для «Блондинки в законе 3»

18 января 2017 года, 11:10

Фото: AmericaRU.com

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Актриса Риз Уизерспун (Reese Witherspoon) полностью готова к третьей части комедии «Блондинка в законе». Недавно она призналась, что ведет переговоры о съемках в новой ленте, и ищет кого-то умного, кто предложит отличную идею. А теперь она заявила, что сейчас идеальное время вернуть ее героиню Элль Вудс на экраны."Я считаю, что сейчас для этого самое подходящее время. Это большая честь - быть женщиной в Америке. У нас есть много прав и свобод, которых нет у женщин в других странах ", - сказала Уизерспун. Обладательница премии Оскар добавила, что в фильме стоит сосредоточить внимание на положительных моментах, в которых нуждаются многие женщины.В 2015 году Уизерспун выразила аналогичные чувства о продолжении фильма. "Я думаю, что стоит показать Верховный суд или управляющую офисом президента", - сказала она тогда.