Риз Уизерспун считает, что сейчас идеальное время для «Блондинки в законе 3»

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"Я считаю, что сейчас для этого самое подходящее время. Это большая честь - быть женщиной в Америке. У нас есть много прав и свобод, которых нет у женщин в других странах ", - сказала Уизерспун. Обладательница премии Оскар добавила, что в фильме стоит сосредоточить внимание на положительных моментах, в которых нуждаются многие женщины.
В 2015 году Уизерспун выразила аналогичные чувства о продолжении фильма. "Я думаю, что стоит показать Верховный суд или управляющую офисом президента", - сказала она тогда.
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