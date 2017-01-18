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Главная страница → Раздел: ЭкономикаWal-Mart планирует в этом году добавить около 10 тысяч рабочих мест
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Wal-Mart планирует в этом году добавить около 10 тысяч рабочих мест


Wal-Mart планирует в этом году добавить около 10 тысяч рабочих мест
Фото: AmericaRU.com
Компания Wal-Mart Stores Inc. планирует в этом году добавить около 10 тысяч новых рабочих мест в США. Она открывает новые магазины и расширяет штат в уже существующих, в том числе в Калифорнии.

Кроме того, крупнейший в мире ритейлер сообщил, что при строительстве 59 новых магазинов будут созданы около 24 тысяч рабочих мест. В этом году Wal-Mart откроет несколько новых магазинов в Калифорнии, в том числе один в Комптоне, который открывается уже в этом месяце, заявил пресс-секретарь компании Скотт Маркли (Scott Markley). По его словам, компания также планирует реконструировать более 30 из 300 магазинов в штате.

По всей стране в этом году Wal-Mart откроет меньше новых магазинов, чем в прошлом. Однако до конца месяца компания планирует сократить сотни или даже тысячу рабочих мест на корпоративных штаб-квартирах. Намерение создать новые рабочие места отражает желание компании попасть в благосклонность избранного президента Дональда Трампа (Donald Trump), который ранее призывал «сохранять рабочие места и производство» на территории США.
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