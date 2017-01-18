Верблюжье молоко - панацея от всех болезней?

18 января 2017 года, 10:25

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/108453

Верблюжье молоко - удовольствие дорогое, а о его полезных свойствах не перестают твердить в СМИ. Однако теперь, после того как компания California Desert Farms похвасталась, что ее продукт может вылечить все заболевания, от аллергии до болезни Крона, им заинтересовались специалисты Управления по контролю за продуктами и лекарствами.В письме к 25-летнему основателю California Desert Farms Валиду Абдулу-Вахабу говорится, что агентство намерено изучить "терапевтические свойства", о которых рассказывает производитель. Кроме того, управление настаивает на прекращении рекламы верблюжьего молока в качестве лекарственного средства. Управление по контролю за продуктами и лекарствами и Центр по контролю и профилактике заболеваний постоянно выпускают предупреждения о вреде непастеризованного молока, потому что пастеризация убивает патогены, такие как кишечная палочка, листерия и сальмонелла.