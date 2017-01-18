Верблюжье молоко - панацея от всех болезней?

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В письме к 25-летнему основателю California Desert Farms Валиду Абдулу-Вахабу говорится, что агентство намерено изучить "терапевтические свойства", о которых рассказывает производитель. Кроме того, управление настаивает на прекращении рекламы верблюжьего молока в качестве лекарственного средства. Управление по контролю за продуктами и лекарствами и Центр по контролю и профилактике заболеваний постоянно выпускают предупреждения о вреде непастеризованного молока, потому что пастеризация убивает патогены, такие как кишечная палочка, листерия и сальмонелла.
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