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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеВерблюжье молоко - панацея от всех болезней?
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Верблюжье молоко - панацея от всех болезней?


Верблюжье молоко - панацея от всех болезней?
Фото: AmericaRU.com
Верблюжье молоко - удовольствие дорогое, а о его полезных свойствах не перестают твердить в СМИ. Однако теперь, после того как компания California Desert Farms похвасталась, что ее продукт может вылечить все заболевания, от аллергии до болезни Крона, им заинтересовались специалисты Управления по контролю за продуктами и лекарствами.

В письме к 25-летнему основателю California Desert Farms Валиду Абдулу-Вахабу говорится, что агентство намерено изучить "терапевтические свойства", о которых рассказывает производитель. Кроме того, управление настаивает на прекращении рекламы верблюжьего молока в качестве лекарственного средства. Управление по контролю за продуктами и лекарствами и Центр по контролю и профилактике заболеваний постоянно выпускают предупреждения о вреде непастеризованного молока, потому что пастеризация убивает патогены, такие как кишечная палочка, листерия и сальмонелла.
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