GM инвестирует один миллиард долларов в свое производство в США

Фото: AmericaRU.com
Заявление было выпущено после того, как избранный президент Дональд Трамп (Donald Trump) оказал давление на производителя автомобилей. Республиканец потребовал от General Motors перенести производство Chevy Cruze из Мексики в США, пригрозив высокими налогами на импорт. Компания планирует перевезти часть производства из Мексики в Мичиган, и этот шаг, как ожидается, создаст более 1500 рабочих мест в Соединенных Штатах.
Представитель компании отказался уточнить, сколько рабочих мест будут новыми и сколько переедет из Мексики. General Motors собирается обнародовать более подробную информацию об отдельных инвестиционных проектах в течение всего года. В декабре GM объявила о сокращении около 3300 рабочих мест на трех заводах в США из-за снижения спроса на автомобили.
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