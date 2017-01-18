GM инвестирует один миллиард долларов в свое производство в США

18 января 2017 года, 10:03

Фото: AmericaRU.com

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GM планирует потратить один миллиард долларов на расширение производства автомобилей в Соединенных Штатах. Эти инвестиции позволят компании добавить или сохранить 1500 рабочих мест.Заявление было выпущено после того, как избранный президент Дональд Трамп (Donald Trump) оказал давление на производителя автомобилей. Республиканец потребовал от General Motors перенести производство Chevy Cruze из Мексики в США, пригрозив высокими налогами на импорт. Компания планирует перевезти часть производства из Мексики в Мичиган, и этот шаг, как ожидается, создаст более 1500 рабочих мест в Соединенных Штатах.Представитель компании отказался уточнить, сколько рабочих мест будут новыми и сколько переедет из Мексики. General Motors собирается обнародовать более подробную информацию об отдельных инвестиционных проектах в течение всего года. В декабре GM объявила о сокращении около 3300 рабочих мест на трех заводах в США из-за снижения спроса на автомобили.