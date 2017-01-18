В результате пожара в Лос-Анджелесе четверо детей получили ранения

Фото: AmericaRU.com
Прохожие кричали, что несколько человек оказались в ловушке внутри дома. Однако в него было практически невозможно попасть из-за решеток на окнах и стальных дверей, сказал представитель Управления пожарной охраны Лос-Анджелеса Брайан Хамфри (Brian Humphrey). К счастью, пожарным удалось найти одно незарешеченное окно и залезть в него. Они спасли четверых детей в возрасте двух, трех, пяти и семи лет.
Мать детей, которая вернулась домой и увидела свой дом в огне, наблюдала, как сотрудники скорой неотложной помощи оказывали медицинскую помощь ее троим сыновьям и дочери. Дети были доставлены в больницу в критическом состоянии. Что стало причиной пожара - пока неизвестно.
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