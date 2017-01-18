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В результате пожара в Лос-Анджелесе четверо детей получили ранения


В результате пожара в Лос-Анджелесе четверо детей получили ранения
Фото: AmericaRU.com
В одном из домов в южной части Лос-Анджелеса вспыхнул огонь, в результате чего четверо детей были госпитализированы в ближайшей больнице. Пожар начался около 11 часов вечера. Когда пожарные прибыли на место происшествия, огонь полностью охватил одноэтажное здание, говорится в заявлении сотрудников правоохранительных органов.

Прохожие кричали, что несколько человек оказались в ловушке внутри дома. Однако в него было практически невозможно попасть из-за решеток на окнах и стальных дверей, сказал представитель Управления пожарной охраны Лос-Анджелеса Брайан Хамфри (Brian Humphrey). К счастью, пожарным удалось найти одно незарешеченное окно и залезть в него. Они спасли четверых детей в возрасте двух, трех, пяти и семи лет.

Мать детей, которая вернулась домой и увидела свой дом в огне, наблюдала, как сотрудники скорой неотложной помощи оказывали медицинскую помощь ее троим сыновьям и дочери. Дети были доставлены в больницу в критическом состоянии. Что стало причиной пожара - пока неизвестно.
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