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Главная страница → Раздел: В миреРоссияне заменят двигатели в Союзах и Прогрессах из-за декабрьской аварии
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Россияне заменят двигатели в «Союзах» и «Прогрессах» из-за декабрьской аварии


Россияне заменят двигатели в Союзах и Прогрессах из-за декабрьской аварии
Фото: AmericaRU.com / federalspace.ru
Из-за крушения перед Новым годом космического корабля «Прогресс» россияне решили заменить двигатели не только у грузовиков данного класса, но и в ракетах «Союз». Об этом сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на корпорацию Роскосмос.

«Блок третьей ступени ракеты-носителя "Союз-У", запланированной под запуск транспортного грузового корабля "Прогресс МС-05", доставлен для проверки в РКЦ "Прогресс". Ракета-носитель для пилотируемого корабля "Союз МС-04" также находится в РКЦ "Прогресс". На обеих ракетах- носителях ведутся работы по замене двигателя третьей ступени 11Д55 на аналогичный из другой серии», - рассказали представители ведомства, отметив, что указанные аппараты будут запущены на орбиту Земли 21 февраля и 27 марта.

Кроме того, изготовитель ракетных двигателей – РКЦ «Прогресс», – отозвал для дополнительной проверки все выпущенные 11Д55.

Напомним, в начале декабря прошлого года через несколько минут после пуска потерпел крушение российский космический грузовик «Прогресс» с новогодними подарками, воздухом и оборудованием для космонавтов МКС. Поломка произошла из-за аварийного отключения двигателя ракеты-носителя.
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