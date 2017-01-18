Россияне заменят двигатели в «Союзах» и «Прогрессах» из-за декабрьской аварии

Фото: AmericaRU.com / federalspace.ru
«Блок третьей ступени ракеты-носителя "Союз-У", запланированной под запуск транспортного грузового корабля "Прогресс МС-05", доставлен для проверки в РКЦ "Прогресс". Ракета-носитель для пилотируемого корабля "Союз МС-04" также находится в РКЦ "Прогресс". На обеих ракетах- носителях ведутся работы по замене двигателя третьей ступени 11Д55 на аналогичный из другой серии», - рассказали представители ведомства, отметив, что указанные аппараты будут запущены на орбиту Земли 21 февраля и 27 марта.
Кроме того, изготовитель ракетных двигателей – РКЦ «Прогресс», – отозвал для дополнительной проверки все выпущенные 11Д55.
Напомним, в начале декабря прошлого года через несколько минут после пуска потерпел крушение российский космический грузовик «Прогресс» с новогодними подарками, воздухом и оборудованием для космонавтов МКС. Поломка произошла из-за аварийного отключения двигателя ракеты-носителя.
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