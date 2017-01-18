Путин: «заказчики» доклада об имеющемся у РФ компромате на Трампа "хуже проституток"

Фото: AmericaRU.com / kremlin.ru
Отметим, что несколько американских издании сообщили об имеющемся у российских властей компромате на избранного президента США Дональда Трампа. В частности, упоминалась история о том, что республиканец, во время своего визита в Москву, якобы останавливался в номере отеля «Ритц Карлтон» и там заставлял проституток мочиться на кровать, на которой ранее спал президент Барак Обама с женой.
Данную информацию Путин категорически опроверг. Так, он заявил, что Трамп никак не мог «встречался с девушками с пониженным уровнем социальной ответственности», так как он «занимается организацией конкурсов красоты».
Кроме того, Путин заверил, что во время своего визита в Москву он ещё не был политической фигурой, и российских спецслужб якобы совсем не интересовал один из богатейших людей Америки. «Что, кто-то думает, что у нас спецслужбы гоняются за каждым американским миллиардером? Конечно, нет! Это просто полный бред», - заявил Путин.
«Проституция - это серьезное, безобразное социальное явление, ведь молодые женщины занимаются этим в том числе и в связи с тем, что они по-другому не могут обеспечить себе достойную жизнь, и это в значительной степени вина обществ и государства. А вот люди, которые заказывают фальшивки подобного рода, которые сейчас распространяются против избранного президента США, фабрикуют их и используют в политической борьбе, - они хуже, чем проститутки… У них нет никаких вообще моральных ограничений», - констатировал Путин, заявив о «значительном уровне деградации политических элит на Западе, в том числе в США».
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