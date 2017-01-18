Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 1:34 am | Чикаго 12:34 am | Сан-Франциско 10:34 pm
Главная страница → Раздел: В миреЛавров пожаловался, что в России орудуют шпионы США, переодетые в женщин
В мире
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Лавров пожаловался, что в России орудуют шпионы США, переодетые в женщин


Лавров пожаловался, что в России орудуют шпионы США, переодетые в женщин
Фото: AmericaRU.com / Скриншот видео
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал очередное скандальное заявление. На пресс-конференции он упомянул об американских дипломатах, переодевавшихся в женщин для участия в российских оппозиционных митингах. С текстом его выступления можно ознакомиться на официальном сайте МИД РФ.

Лавров обвинил американских дипломатов в ведении разведывательной деятельности в России. «Было несколько… эпизодов с переодеванием дипломатов США, в том числе мужчина переодевался в женщину, потом в общественном туалете возвращал себе изначальный облик… Сотрудники военного атташата Посольства США очень любят ездить по нашей Родине на арендованных машинах. Соответственно, у них нет дипломатических номеров, на них обычные российские номера – так меньше шансов быть замеченными. Они ездят по Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Воронежской областям, многократно были замечены в Новороссийске, Чеченской Республике, исколесили буквально все вдоль и поперек границы с Донбассом», - заявил журналистам российский министр.

Он также сообщил о том, что эти «переодетые американские шпионы» якобы «многократно» участвовали в «антиправительственных, несанкционированных митингах российской оппозиции» и призвал «сделать выводы самим».

Читайте также: Лавров заявил о существовании в ЕС «письменных инструкций» по обзыванию России.
Читайте также последние новости раздела "В мире":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/108443
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Ищу работу
Ищу работу няней Ищу работу няней
Раздел: Квартиры - продам
Хороший дом по отличной цене 4/2 за $174 900 Хороший дом по отличной цене 4/2 за $174 900
Раздел: Ищу работу
Ищу работу с проживанием, желательно, домработницы Ищу работу с проживанием, желательно, домработницы
Раздел: Квартиры - сдам
Сдается квартира в Халлендейле 1 бедрум Сдается квартира в Халлендейле 1 бедрум
Раздел: Туризм и отдых
Экскурсии и туры по Западному побережью Экскурсии и туры по Западному побережью
Раздел: Барахолка
Breastmilk pump madela Breastmilk pump madela
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus