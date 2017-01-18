Лавров пожаловался, что в России орудуют шпионы США, переодетые в женщин

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Лавров обвинил американских дипломатов в ведении разведывательной деятельности в России. «Было несколько… эпизодов с переодеванием дипломатов США, в том числе мужчина переодевался в женщину, потом в общественном туалете возвращал себе изначальный облик… Сотрудники военного атташата Посольства США очень любят ездить по нашей Родине на арендованных машинах. Соответственно, у них нет дипломатических номеров, на них обычные российские номера – так меньше шансов быть замеченными. Они ездят по Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Воронежской областям, многократно были замечены в Новороссийске, Чеченской Республике, исколесили буквально все вдоль и поперек границы с Донбассом», - заявил журналистам российский министр.
Он также сообщил о том, что эти «переодетые американские шпионы» якобы «многократно» участвовали в «антиправительственных, несанкционированных митингах российской оппозиции» и призвал «сделать выводы самим».
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