Полиция арестовала троих протестующих против строительства трубопровода в Северной Дакоте

17 января 2017 года, 20:33

Фото: AmericaRU.com

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В понедельник полицейские арестовали троих протестующих против строительства трубопровода в Северной Дакоте. Мужчины были задержаны за незаконное проникновение на строительную площадку.Проект стоимостью 3,8 миллиарда долларов стал причиной многомесячных ожесточенных демонстраций коренных американцев и экологов, которые утверждают, что трубопровод испортит землю, а любая утечка загрязнит систему водоснабжения в индейской резервации Стэндинг-Рок. Демонстранты, которые были взяты под стражу за незаконное проникновение на частную собственность, подстрекательство к беспорядкам и сопротивлении при аресте, были из числа около 200 протестующих, заявил шериф округа Мортон. Они перерезали проволочное заграждение, разобрали забор и убрали фонари. В социальных сетях писали, что стражи порядка применили к демонстрантам слезоточивый газ.