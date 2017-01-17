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Главная страница → Раздел: События/СкандалыПолиция арестовала троих протестующих против строительства трубопровода в Северной Дакоте
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Полиция арестовала троих протестующих против строительства трубопровода в Северной Дакоте


Полиция арестовала троих протестующих против строительства трубопровода в Северной Дакоте
Фото: AmericaRU.com
В понедельник полицейские арестовали троих протестующих против строительства трубопровода в Северной Дакоте. Мужчины были задержаны за незаконное проникновение на строительную площадку.

Проект стоимостью 3,8 миллиарда долларов стал причиной многомесячных ожесточенных демонстраций коренных американцев и экологов, которые утверждают, что трубопровод испортит землю, а любая утечка загрязнит систему водоснабжения в индейской резервации Стэндинг-Рок. Демонстранты, которые были взяты под стражу за незаконное проникновение на частную собственность, подстрекательство к беспорядкам и сопротивлении при аресте, были из числа около 200 протестующих, заявил шериф округа Мортон. Они перерезали проволочное заграждение, разобрали забор и убрали фонари. В социальных сетях писали, что стражи порядка применили к демонстрантам слезоточивый газ.
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