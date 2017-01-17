Летучие мыши-вампиры перешли на рацион из человеческой крови

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Исследователи сообщают, что мохноногий вампир адаптировался в сложившихся условиях и ради выживания перешел с крови птиц на человеческую кровь, передает Telegraph. Ученые проанализировали 15 образцов кала летучих мышей из Национального парка Серра-ду-Катимбау в Бразилии и обнаружили ДНК человека в трех из них. «Мы были очень удивлены. Они адаптируются к окружающей их среде", - говорят ученые. Исследователи предполагают, что животные выходят на охоту в ночное время и могут залетать в спальни через открытые окна. Кроме того, ученые планируют изучить, какие заболевания могут переносить «вампиры».
Результаты исследования были опубликованы в журнале «Acta Chiropterologica».
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