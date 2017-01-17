Чашка кофе уменьшает воспаление и продлевает жизнь

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В эксперименте приняли участие более 100 человек. Исследователи проанализировали образцы крови испытуемых, данные обследований и семейный анамнез. Они обнаружили, что пожилые участники имели в крови более высокие уровни белка IL-1-beta, ответственного за воспалительный процесс. Кроме того, у испытуемых старше 60 лет были более жесткие, потерявшие эластичность сосуды, высокое кровяное давление и больший риск смерти по сравнению с молодыми, у которых уровень белка был не настолько высок.
Исследователи выявили, что у тех пожилых участников, которые употребляли больше напитков с кофеином, уменьшилась активация генов, ответственных за воспаление. Результаты исследования были опубликованы в журнале «Nature Medicine».
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