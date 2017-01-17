Чашка кофе уменьшает воспаление и продлевает жизнь

17 января 2017 года, 19:47

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/108437

Новое исследование обнаружило, почему любители кофе, как правило, живут дольше. По словам ученых Стэнфордского университета, ежедневное потребление всего нескольких чашек напитка может помочь уменьшить воспаление.В эксперименте приняли участие более 100 человек. Исследователи проанализировали образцы крови испытуемых, данные обследований и семейный анамнез. Они обнаружили, что пожилые участники имели в крови более высокие уровни белка IL-1-beta, ответственного за воспалительный процесс. Кроме того, у испытуемых старше 60 лет были более жесткие, потерявшие эластичность сосуды, высокое кровяное давление и больший риск смерти по сравнению с молодыми, у которых уровень белка был не настолько высок.Исследователи выявили, что у тех пожилых участников, которые употребляли больше напитков с кофеином, уменьшилась активация генов, ответственных за воспаление. Результаты исследования были опубликованы в журнале «Nature Medicine».