Уровень поддержки Трампа на исторически низком уровне

17 января 2017 года, 19:13

Фото: AmericaRU.com

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Результаты нового опроса показали, что избранный президент Дональд Трамп (Donald Trump) станет одним из самых непопулярных президентов США.Опрос, проведенный ABC News/Washington Post, показал, что 40 процентов респондентов поддержали республиканца. Для сравнения - в 2009 году 80 процентов американцев одобрили передачу власти Бараку Обаме (Barack Obama). Бывшие президенты Джордж Буш-младший (George Bush), Билл Клинтон (Bill Clinton) и Джордж Буш-старший (George Bush) имели аналогичные рейтинги до инаугурации - 72 процента, 81 процент и 82 процента соответственно.Примерно 54 процента американцев считают Трампа неблагонадежным. Низкие уровни поддержки бывших президентов Джимми Картера (Jimmy Carter), Рональда Рейгана (Ronald Reagan), Джорджа Буша-старшего, Билла Клинтона и Обамы колебались от 9 до 20 процентов, когда те вступали в должность. Опрос CNN/ORC также показал, что рейтинг одобрения Трампа составляет 40 процентов - исторически низкий уровень для избранного президента. Опрос Gallup, опубликованный в минувшие выходные, показал аналогичный результат.