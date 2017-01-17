Расстройство пищевого поведения может внезапно возникнуть в среднем возрасте

17 января 2017 года, 18:48

Фото: AmericaRU.com

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Расстройства пищевого поведения, в том числе анорексия и булимия, затрагивают значительное число женщин в возрасте от 40 до 50 лет, показало новое исследование британских ученых.В исследовании приняли участие более 5 тысяч женщин, из которых 3 процента сообщили, что страдали от расстройства пищевого поведения. Некоторые испытуемые говорили, что оно появилось у них в подростковом возрасте, у других оно впервые возникло в среднем возрасте."Многие из женщин, принимавших участие в данном исследовании, сообщили, что они впервые рассказали кому-то о своей проблеме. Нам стоит понять, почему многие женщины не обращаются за помощью", - сказала ведущий автор исследования Надя Микали (Nadia Micali) из Университетского колледжа Лондона. Расстройства пищевого поведения затрагивают также и мужчин. По словам Микали, 15 процентов обращений за помощью были от мужчин старше 40 лет. Результаты исследования были опубликованы в журнале «BMC Medicine».