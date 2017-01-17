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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеРасстройство пищевого поведения может внезапно возникнуть в среднем возрасте
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Расстройство пищевого поведения может внезапно возникнуть в среднем возрасте


Расстройство пищевого поведения может внезапно возникнуть в среднем возрасте
Фото: AmericaRU.com
Расстройства пищевого поведения, в том числе анорексия и булимия, затрагивают значительное число женщин в возрасте от 40 до 50 лет, показало новое исследование британских ученых.

В исследовании приняли участие более 5 тысяч женщин, из которых 3 процента сообщили, что страдали от расстройства пищевого поведения. Некоторые испытуемые говорили, что оно появилось у них в подростковом возрасте, у других оно впервые возникло в среднем возрасте.

"Многие из женщин, принимавших участие в данном исследовании, сообщили, что они впервые рассказали кому-то о своей проблеме. Нам стоит понять, почему многие женщины не обращаются за помощью", - сказала ведущий автор исследования Надя Микали (Nadia Micali) из Университетского колледжа Лондона. Расстройства пищевого поведения затрагивают также и мужчин. По словам Микали, 15 процентов обращений за помощью были от мужчин старше 40 лет. Результаты исследования были опубликованы в журнале «BMC Medicine».
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