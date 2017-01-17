Кэтрин Хейгл родила мальчика

17 января 2017 года, 18:20

Фото: AmericaRU.com

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В семье 38-летней Кэтрин Хейгл (Katherine Heigl) и 36-летнего Джоша Келли (Josh Kelley) прибавление: актриса родила первого ребенка.Звезда сериала «Анатомия страсти» родила мальчика еще 20 декабря, но о его появлении на свет стало известно только сейчас. Представитель знаменитости подтвердил, что супруги назвали ребенка Джошуа Бишоп Келли-младший (Joshua Bishop Kelley Jr.). Для пары это первый совместный ребенок, но она уже воспитывает двух приемных дочерей. В сентябре 2009 года они удочерили Нэли из Южной Кореи, а в апреле 2012 года - Аделаиду. Теперь это одна большая счастливая семья!Актриса и музыкант объявили о своей помолвке в июне 2006 года, а встретились годом ранее на презентации клипа Келли к песне «Only you».О том, что Хейгл беременна, актриса сообщила летом прошлого года. Ранее врачи говорили ей, что шансов выносить и родить ребенка у нее практически нет.