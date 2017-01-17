Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 1:33 pm | Чикаго 12:33 pm | Сан-Франциско 10:33 am
Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесКэтрин Хейгл родила мальчика
Культура/Шоу-бизнес
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Кэтрин Хейгл родила мальчика


Кэтрин Хейгл родила мальчика
Фото: AmericaRU.com
В семье 38-летней Кэтрин Хейгл (Katherine Heigl) и 36-летнего Джоша Келли (Josh Kelley) прибавление: актриса родила первого ребенка.

Звезда сериала «Анатомия страсти» родила мальчика еще 20 декабря, но о его появлении на свет стало известно только сейчас. Представитель знаменитости подтвердил, что супруги назвали ребенка Джошуа Бишоп Келли-младший (Joshua Bishop Kelley Jr.). Для пары это первый совместный ребенок, но она уже воспитывает двух приемных дочерей. В сентябре 2009 года они удочерили Нэли из Южной Кореи, а в апреле 2012 года - Аделаиду. Теперь это одна большая счастливая семья!

Актриса и музыкант объявили о своей помолвке в июне 2006 года, а встретились годом ранее на презентации клипа Келли к песне «Only you».О том, что Хейгл беременна, актриса сообщила летом прошлого года. Ранее врачи говорили ей, что шансов выносить и родить ребенка у нее практически нет.
Читайте также последние новости раздела "Культура/Шоу-бизнес":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/108431
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - продам
Красивая Вилла не далеко от Нью-Йорка $589 500. Красивая Вилла не далеко от Нью-Йорка $589 500.
Раздел: Квартиры - продам
квартира в современном жилом комплексе квартира в современном жилом комплексе
Раздел: Квартиры - продам
продается прекрасная квартира во Флориде продается прекрасная квартира во Флориде
Раздел: Услуги
Executive touch cleaning services Executive touch cleaning services
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс Бич, 19380 Collins Ave # 1004 Квартира в Санни Айлс Бич, 19380 Collins Ave # 1004
Раздел: Квартиры - сдам
2-x комнатная квартира с видом на Атлантический океан 2-x комнатная квартира с видом на Атлантический океан
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus