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Главная страница → Раздел: УкраинаВ Харькове преступники похитили женщину ради автомобиля ВАЗ
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В Харькове преступники похитили женщину ради автомобиля ВАЗ


В Харькове преступники похитили женщину ради автомобиля ВАЗ
Фото: AmericaRU.com / facebook.com/police.gov.ua
В украинском городе Харькове двое мужчин похитили женщину для получения выкупа в виде автомобиля ВАЗ. Об этом сообщила пресс-служба Патрульной полиции Украины.

В полицию поступило сообщение о том, что 2 мужчин ударили и затащили сопротивляющуюся женщину в свой автомобиль на улице Виноградной. «Информацию и ориентировки на Opel передали всем экипажам города. Вскоре указанное авто полицейские заметили и заблокировали на выезде из Харькова. В салоне, кроме водителя и пассажира, патрульные увидели связанную испуганную женщину… с телесными повреждениями», - рассказали патрульные, отметив, что преступники были немедленно задержаны.

Позже оказалось, что они похитили женщину для получения выкупа от её мужа, в частности, мужчины хотели заполучить его автомобиль российского производства ВАЗ-2108.

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