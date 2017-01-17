В Харькове преступники похитили женщину ради автомобиля ВАЗ

Фото: AmericaRU.com / facebook.com/police.gov.ua
В полицию поступило сообщение о том, что 2 мужчин ударили и затащили сопротивляющуюся женщину в свой автомобиль на улице Виноградной. «Информацию и ориентировки на Opel передали всем экипажам города. Вскоре указанное авто полицейские заметили и заблокировали на выезде из Харькова. В салоне, кроме водителя и пассажира, патрульные увидели связанную испуганную женщину… с телесными повреждениями», - рассказали патрульные, отметив, что преступники были немедленно задержаны.
Позже оказалось, что они похитили женщину для получения выкупа от её мужа, в частности, мужчины хотели заполучить его автомобиль российского производства ВАЗ-2108.
Читайте также последние новости раздела "Украина":
- В Украине приняли закон об электронном билете →
- В «ДНР/ЛНР» требуют, чтобы Украину в Минске представлял кум Путина →
- Российский журналист Фельдблюм переехал в Украину →
- Экс-советник Путина: Трамп обменяет Украину на эфемерные надежды с Кремлём →
- Украина подала иск против России в Международный суд ООН →
- 2 россиянки попросили убежища в Украине →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/108429
http://www.americaru.com/news/108429