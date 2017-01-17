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В Украине приняли закон об электронном билете


В Украине приняли закон об электронном билете
Фото: AmericaRU.com
Верховная Рада Украины одобрила законопроект, предусматривающий внедрение автоматизированной системы учёта оплаты проезда в городском пассажирском транспорте. Документ поддержали 265 депутатов. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

«Закон о электронном билете принят! (…) Электронный билет заработает в ряде городов и областей Украины! Это удобство для пассажиров, увеличение поступлений в местные бюджеты, которые можно направить на развитие транспорта на местах. Это борьба с коррупцией и вывод миллионов гривен, которыми граждане рассчитываются в транспорте, в прозрачную плоскость», -рассказал министр.

Отметим, что внедрять систему электронного учёта предстоит органам местного самоуправления.

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