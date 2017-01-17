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Друзья могут повлиять на страх и тревогу ребенка


Друзья могут повлиять на страх и тревогу ребенка
Фото: AmericaRU.com
Новое исследование предполагает, что родители могут помочь своему ребенку справиться со страхом, но их чадо подвергается сильному влиянию со стороны друзей.

В рамках эксперимента ученые рассказывали детям в возрасте от 7 до 10 лет о пугающих животных. Они проанализировали, что чувствовали испытуемые после страшных историй, и как изменилось их состояние после разговора с друзьями. Исследователи обнаружили, что после разговора с друзьями дети, которые не видели изображений животных и не слышали рассказа, как правило, меняли свое мнение и чувствовали страх. "Исследования показывают, что дети выбирают друзей, которые похожи на них самих, и через взаимодействие они могут стать еще более похожими", - говорит ведущий автор исследования Джинни Уи (Jinnie Ooi), психолог Университета Восточной Англии в Великобритании.

Тревожное расстройство является одним из наиболее распространенных психических заболеваний, затрагивающее почти каждого пятого взрослого, по данным Национального института здоровья США. Симптомы расстройства часто появляются еще в детстве.
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