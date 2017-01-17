В Майами во время празднования Дня Мартина Лютера Кинга пострадали 8 человек

17 января 2017 года, 17:23

Фото: AmericaRU.com

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Празднование Дня Мартина Лютера Кинга в Майами обернулось насилием, когда неизвестный открыл огонь по толпе на открытом фестивале в честь лидера Движения за гражданские права темнокожих. В результате инцидента восемь человек получили ранения, в том числе пятеро несовершеннолетних.Четверо девочек-подростков и 30-летний мужчина были доставлены в больницу в стабильном состоянии, 20-летний парень в настоящее время находится в критическом. Двое других жертв в возрасте 11 и 13 лет получили незначительные травмы и их раны обработали на месте происшествия, передает Miami Herald.По словам сотрудников правоохранительных органов, в связи с инцидентом были задержаны двое человек, но среди них подозреваемого нет. "Мы продолжаем расследовать произошедшее", - говорится в заявлении Департамента полиции Майами-Дейд. Стрельба произошла в Мемориальном парке имени Мартина Лютера Кинга через пару часов после парада в честь Кинга. На ежегодном параде и фестивале, как правило, собираются тысячи человек.