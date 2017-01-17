В результате автомобильной аварии в Иллинойсе погибли 3 человека

Фото: AmericaRU.com
Полиция штата сообщила, что авария с участием одного транспортного средства произошла около 2:15 ночи вблизи Западной авеню. Автомобиль был так сильно искорежен, что его практически невозможно узнать. Двое человек погибли на месте происшествия, а двоих других удалось достать из машины. Они были доставлены в ближайшую больницу, где один из пострадавших был объявлен мертвым, а другой отчаянно борется за жизнь. Полиция пока не разглашает имена погибших.
Для расследования обстоятельств аварии движение на магистрали перекрыли на четыре часа. Пока неясно, что стало причиной инцидента, но стражи порядка предполагают, что это могли быть плохие погодные условия - скользкая дорога и туман.
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