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Главная страница → Раздел: События/СкандалыВ результате автомобильной аварии в Иллинойсе погибли 3 человека
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В результате автомобильной аварии в Иллинойсе погибли 3 человека


В результате автомобильной аварии в Иллинойсе погибли 3 человека
Фото: AmericaRU.com
Сотрудники правоохранительных органов штата Иллинойс сообщили, что три человека погибли в результате аварии на скоростной автомагистрали Эйзенхауэра. Кроме того, еще один человек находится в критическом состоянии.

Полиция штата сообщила, что авария с участием одного транспортного средства произошла около 2:15 ночи вблизи Западной авеню. Автомобиль был так сильно искорежен, что его практически невозможно узнать. Двое человек погибли на месте происшествия, а двоих других удалось достать из машины. Они были доставлены в ближайшую больницу, где один из пострадавших был объявлен мертвым, а другой отчаянно борется за жизнь. Полиция пока не разглашает имена погибших.

Для расследования обстоятельств аварии движение на магистрали перекрыли на четыре часа. Пока неясно, что стало причиной инцидента, но стражи порядка предполагают, что это могли быть плохие погодные условия - скользкая дорога и туман.

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