Самый депрессивный день в году миновал

17 января 2017 года, 15:20

Фото: AmericaRU.com

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Третий понедельник января считается самым мрачным днем года – во всех смыслах. Именно в этот день нехватка света для людей достигает максимума, поэтому они переживают этот период тяжелее всего.Несколько лет назад исследователи, которые работали в Университете Кардиффа, придумали математическое уравнение, определившее третий понедельник января самым депрессивным днем года. Его рассчитали на основе таких факторов, как погодные условия, количество света, количество сна и отдыха, переживание конца праздников и прочие.Изабелла Голди (Isabella Goldie), директор Лондонского фонда психического здоровья, отмечает, что важно отмечать обычную грусть от клинической депрессии. Тем не менее, третий понедельник даже не больные депрессией люди могут переживать как эмоционально трудный день.