Самый депрессивный день в году миновал

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Несколько лет назад исследователи, которые работали в Университете Кардиффа, придумали математическое уравнение, определившее третий понедельник января самым депрессивным днем года. Его рассчитали на основе таких факторов, как погодные условия, количество света, количество сна и отдыха, переживание конца праздников и прочие.
Изабелла Голди (Isabella Goldie), директор Лондонского фонда психического здоровья, отмечает, что важно отмечать обычную грусть от клинической депрессии. Тем не менее, третий понедельник даже не больные депрессией люди могут переживать как эмоционально трудный день.
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