Устойчивые к антибиотикам инфекции могут быть более распространены, чем считалось ранее

17 января 2017 года, 14:30

Фото: AmericaRU.com

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Одна из семи устойчивых к лекарствам бактерий, известная как устойчивая к карбапенему энтеробактерия или CRE, может быть широко распространена – больше, чем предполагалось ранее. К такому выводу пришли врачи школы медицины Гарвардского университета и института Броада.Заражение этими бактериями может происходить без симптомов. «Люди, которые наиболее подвержены риску инфицирования такими микроорганизмами, попадают в опасность заражения любой инфекцией», - говорит Уильям Хенейдж (William Hanage), эпидемиолог из Гарварда.Когда энтеробактерии не поддаются лечению обычными препаратами, в ход пускают тяжелый антибиотик карбапенем. Однако устойчивые бактерии переносят и его. CRE имеет тенденцию распространяться в больницах и учреждениях по уходу. Каждый год 9 тысяч американцев заражаются энтеробактериями, 600 умирает от них.