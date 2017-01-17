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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеУстойчивые к антибиотикам инфекции могут быть более распространены, чем считалось ранее
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Устойчивые к антибиотикам инфекции могут быть более распространены, чем считалось ранее


Устойчивые к антибиотикам инфекции могут быть более распространены, чем считалось ранее
Фото: AmericaRU.com
Одна из семи устойчивых к лекарствам бактерий, известная как устойчивая к карбапенему энтеробактерия или CRE, может быть широко распространена – больше, чем предполагалось ранее. К такому выводу пришли врачи школы медицины Гарвардского университета и института Броада.

Заражение этими бактериями может происходить без симптомов. «Люди, которые наиболее подвержены риску инфицирования такими микроорганизмами, попадают в опасность заражения любой инфекцией», - говорит Уильям Хенейдж (William Hanage), эпидемиолог из Гарварда.

Когда энтеробактерии не поддаются лечению обычными препаратами, в ход пускают тяжелый антибиотик карбапенем. Однако устойчивые бактерии переносят и его. CRE имеет тенденцию распространяться в больницах и учреждениях по уходу. Каждый год 9 тысяч американцев заражаются энтеробактериями, 600 умирает от них.
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