Устойчивые к антибиотикам инфекции могут быть более распространены, чем считалось ранее

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Заражение этими бактериями может происходить без симптомов. «Люди, которые наиболее подвержены риску инфицирования такими микроорганизмами, попадают в опасность заражения любой инфекцией», - говорит Уильям Хенейдж (William Hanage), эпидемиолог из Гарварда.
Когда энтеробактерии не поддаются лечению обычными препаратами, в ход пускают тяжелый антибиотик карбапенем. Однако устойчивые бактерии переносят и его. CRE имеет тенденцию распространяться в больницах и учреждениях по уходу. Каждый год 9 тысяч американцев заражаются энтеробактериями, 600 умирает от них.
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