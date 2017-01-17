На Венере обнаружена гигантская гравитационная волна

Фото: AmericaRU.com
Внешне она выглядит как гигантская рябь на поверхности планеты. Вскоре после выхода на орбиту планеты в декабре 2015 года японский зонд Akatsuki Orbiter захватил изображение странного атмосферного явления, которое оказалось гравитационной волной в верхнем слое облаков планеты.
Ученые говорят, что эта волне – не то же самое, что возникает при столкновении черных дыр. Гравитационные волны довольно распространены, их можно увидеть и на Земле. Они возникают при приливах или во время прохождения воздуха через горную цепь. Так гравитационные силы восстанавливают равновесие между разными типами материи, в результате возникают волны.
На Венере замечена волна длиной больше 10 тысяч километров. Густое облако серной кислоты вращается быстрее, чем сама планета, и это вызвало возникновение огромной волны.
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