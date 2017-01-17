Огромный аллигатор устроил переполох в баре Флориды

17 января 2017 года, 13:10

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/108413

Огромный пятнистый аллигатор решил прогуляться среди людей в центральной части заповедника Флориды. Это место посещает огромное количество туристов, и появление крокодила вызвало настоящий переполох.Посетительница заповедника Ким Джойнер (Kim Joiner) выложила видео в Facebook, запечатлевшее прогулку аллигатор через бар Circle B Bar Reserve в заповеднике округа Полк. Оказалось, что этого аллигатора посетители видели неоднократно, ему даже дали прозвище Горбатый (Humpback) из-за кривизны в спине.К счастью, во время прогулки рептилии никто не пострадал. Точные размеры аллигатора не установлены, но очевидцы говорят, что он гигантский.