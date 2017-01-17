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Главная страница → Раздел: События/СкандалыОгромный аллигатор устроил переполох в баре Флориды
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Огромный аллигатор устроил переполох в баре Флориды


Огромный аллигатор устроил переполох в баре Флориды
Фото: AmericaRU.com
Огромный пятнистый аллигатор решил прогуляться среди людей в центральной части заповедника Флориды. Это место посещает огромное количество туристов, и появление крокодила вызвало настоящий переполох.

Посетительница заповедника Ким Джойнер (Kim Joiner) выложила видео в Facebook, запечатлевшее прогулку аллигатор через бар Circle B Bar Reserve в заповеднике округа Полк. Оказалось, что этого аллигатора посетители видели неоднократно, ему даже дали прозвище Горбатый (Humpback) из-за кривизны в спине.

К счастью, во время прогулки рептилии никто не пострадал. Точные размеры аллигатора не установлены, но очевидцы говорят, что он гигантский.
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