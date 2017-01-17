Умер астронавт Юджин Сернан, последним ступавший на Луну

Фото: AmericaRU.com
Юджин Сернан был членом миссии «Апполон» в 1972 году, командиром последнего корабля, садившегося на Луну. Смерть астронавта подтвердили представители НАСА. Он умер в окружении семьи, причина смерти пока неизвестна. Известно, что он сильно болел в последние месяцы.
Юджин Сернан трижды летал в космос и дважды был на Луне. Он был выбран кандидатом в астронавты в 1963 году. Впервые он оказался на орбите три года спустя. Он и Томас Стаффорд заменили Эллиота Си и Чарльза Басетта, погибших в авиакатастрофе. В качестве пилота программы «Gemini» он провел три дня на орбите Земли. В том же полете он на два часа выходил в открытый космос, и это едва не стоило ему жизни.
В декабре 1972 года в рамках полета «Аполлона 17» Юджин Сернан стал последним человеком, ступившим на Луну.
Читайте также последние новости раздела "Прогресс":
- На Венере обнаружена гигантская гравитационная волна →
- Запуск японской мини-ракеты потерпел неудачу →
- Ученые использовали свет, чтобы превратить мышей в хладнокровных убийц →
- Ученые впервые сняли на видео редкого рубинового морского дракона →
- Американцы могут отправиться в тур по Белому дому с помощью виртуальной реальности →
- «Новый ты»: после психотерапии личность человека может измениться →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/108411
http://www.americaru.com/news/108411