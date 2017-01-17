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Главная страница → Раздел: ПрогрессУмер астронавт Юджин Сернан, последним ступавший на Луну
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Умер астронавт Юджин Сернан, последним ступавший на Луну


Умер астронавт Юджин Сернан, последним ступавший на Луну
Фото: AmericaRU.com
Астронавт НАСА Юджин Сернан (Eugene Cernan), который оказался последний человеком, ходившим по Луне, умер в возрасте 82 лет.

Юджин Сернан был членом миссии «Апполон» в 1972 году, командиром последнего корабля, садившегося на Луну. Смерть астронавта подтвердили представители НАСА. Он умер в окружении семьи, причина смерти пока неизвестна. Известно, что он сильно болел в последние месяцы.

Юджин Сернан трижды летал в космос и дважды был на Луне. Он был выбран кандидатом в астронавты в 1963 году. Впервые он оказался на орбите три года спустя. Он и Томас Стаффорд заменили Эллиота Си и Чарльза Басетта, погибших в авиакатастрофе. В качестве пилота программы «Gemini» он провел три дня на орбите Земли. В том же полете он на два часа выходил в открытый космос, и это едва не стоило ему жизни.

В декабре 1972 года в рамках полета «Аполлона 17» Юджин Сернан стал последним человеком, ступившим на Луну.
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