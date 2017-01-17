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Автопроизводители нашли способ продвижения голосового управления


Автопроизводители нашли способ продвижения голосового управления
Фото: AmericaRU.com
Системы голосового управления внедрены в автомобили более 10 лет назад, но многие американцы до сих пор находят их ненадежными или раздражающими. Большинство людей используют возможности голосового управления на уровне «Позвонить маме». Поэтому перед автопроизводителями возникла непростая задача – продвижения голосового управления среди пользователей.

Усилия имеют некоторую дополнительную актуальность в настоящее время, так как во многих штатах внедряются более строгие законы, направленные на борьбу с отвлеченным вождением. В связи с этим компании внедряют новые системы, интегрированные с популярными устройствами. В частности, Ford теперь использует голосовой помощник Alexa от Amazon, что предоставит возможность водителям использовать все ресурсы сайта. Alexa также включает функцию удаленного контроля и старта авто.

Другие компании движутся в том же направлении. Некоторые машины используют Siri от Apple и программу Apple CarPlay.
В прошлом году автопроизводители BMW, Mercedes-Benz и General Motors также ввели более совершенные системы распознавания речи, которые могут понять обычно произнесенные слова для выполнения разных задач.
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