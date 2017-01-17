Автопроизводители нашли способ продвижения голосового управления

Фото: AmericaRU.com
Усилия имеют некоторую дополнительную актуальность в настоящее время, так как во многих штатах внедряются более строгие законы, направленные на борьбу с отвлеченным вождением. В связи с этим компании внедряют новые системы, интегрированные с популярными устройствами. В частности, Ford теперь использует голосовой помощник Alexa от Amazon, что предоставит возможность водителям использовать все ресурсы сайта. Alexa также включает функцию удаленного контроля и старта авто.
Другие компании движутся в том же направлении. Некоторые машины используют Siri от Apple и программу Apple CarPlay.
В прошлом году автопроизводители BMW, Mercedes-Benz и General Motors также ввели более совершенные системы распознавания речи, которые могут понять обычно произнесенные слова для выполнения разных задач.
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