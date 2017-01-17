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Главная страница → Раздел: УкраинаВ ДНР/ЛНР требуют, чтобы Украину в Минске представлял кум Путина
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В «ДНР/ЛНР» требуют, чтобы Украину в Минске представлял кум Путина


В ДНР/ЛНР требуют, чтобы Украину в Минске представлял кум Путина
Фото: AmericaRU.com / Скриншот видео
Боевики «ДНР/ЛНР» требуют замены украинских представителей в Минской трехсторонней контактной группе на более "лояльных". Об этом «Украинской правде» сообщил информированный источник.

Так, сепаратисты заявили, что согласятся обсуждать обмен военнопленными только при условии, что украинскую сторону будет представлять кум российского президента – Виктор Медведчук.

Помимо этого, они потребовали исключить из группы первого вице-спикера украинской Верховной Рады Ирину Геращенко, неоднократно выступавшую с резкой критикой в их адрес.

Отметим, что Трёхсторонняя (Украина – ЕС – РФ) контактная группа занимается урегулированием конфликта на востоке Украины. С 2014 года переговорщики периодически встречаются в столице Беларуси – Минске, – для обсуждения наиболее важных проблем: прекращение обстрелов, обмен военнопленными, предоставление гумпомощи населению оккупированных районов и прочее.

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