В «ДНР/ЛНР» требуют, чтобы Украину в Минске представлял кум Путина

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Так, сепаратисты заявили, что согласятся обсуждать обмен военнопленными только при условии, что украинскую сторону будет представлять кум российского президента – Виктор Медведчук.
Помимо этого, они потребовали исключить из группы первого вице-спикера украинской Верховной Рады Ирину Геращенко, неоднократно выступавшую с резкой критикой в их адрес.
Отметим, что Трёхсторонняя (Украина – ЕС – РФ) контактная группа занимается урегулированием конфликта на востоке Украины. С 2014 года переговорщики периодически встречаются в столице Беларуси – Минске, – для обсуждения наиболее важных проблем: прекращение обстрелов, обмен военнопленными, предоставление гумпомощи населению оккупированных районов и прочее.
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