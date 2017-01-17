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Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесКак Эд Ширан похудел на 20 килограммов
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Как Эд Ширан похудел на 20 килограммов


Как Эд Ширан похудел на 20 килограммов
Фото: AmericaRU.com
Известный певец Эд Ширан (Ed Sheeran) потряс мир не только двумя новыми синглами, но и секретом, как он потерял 20 килограммов. Чтобы сбросить столь значительный вес, ему нужно было сделать только две вещи.

«Это было пиво, - рассказал Эд Ширан в интервью утреннему шоу 105′s The Breakfast Club. – Мне нужно было лишь прекратить его пить. Сейчас я понемногу пью пиво, но для того, чтобы осуществить план, мне пришлось полностью забыть о нем. И это было непривычно».

Вторая вещь – это отдых. «Я не понимал, как сильно я выгорел на сцене. Как только я прекратил гастроли, мгновенно раздулся», - отметил музыкант. Во время отпуска он путешествовал по миру со своей подругой Черри Сиборн, и это также способствовало похудению.
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