Как Эд Ширан похудел на 20 килограммов

Фото: AmericaRU.com
«Это было пиво, - рассказал Эд Ширан в интервью утреннему шоу 105′s The Breakfast Club. – Мне нужно было лишь прекратить его пить. Сейчас я понемногу пью пиво, но для того, чтобы осуществить план, мне пришлось полностью забыть о нем. И это было непривычно».
Вторая вещь – это отдых. «Я не понимал, как сильно я выгорел на сцене. Как только я прекратил гастроли, мгновенно раздулся», - отметил музыкант. Во время отпуска он путешествовал по миру со своей подругой Черри Сиборн, и это также способствовало похудению.
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